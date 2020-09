Jim Parsons ha avuto il Covid e svela cosa farebbe Sheldon Cooper nel mezzo di un’epidemia (Di martedì 29 settembre 2020) Jim Parsons ha avuto il Covid: così inizia l’intervista di Jimmy Fallon alla star di The Big Bang Theory. In collegamento con il conduttore, l’attore ha raccontato che lui e suo marito Todd Spiewak si erano ammalati proprio prima dell’esplosione della pandemia, a metà marzo. Dall’iniziale incoscienza alla presenza dei sintomi tipici del Covid, così Jim Parsons racconta a Fallon la sua esperienza: “Pensavamo di avere la febbre. E poi abbiamo perso il senso dell’odore e del gusto. Non avevo compreso che erano completamente svaniti. Quando sei in quarantena, e non hai niente da fare che mangiare, beh, è stato brutale. … Mangiavo, ma non riuscivo a capire com’era il cibo. Era la definizione di calorie sprecate!” Una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Jimhail: così inizia l’intervista di Jimmy Fallon alla star di The Big Bang Theory. In collegamento con il conduttore, l’attore ha raccontato che lui e suo marito Todd Spiewak si erano ammalati proprio prima dell’esplosione della pandemia, a metà marzo. Dall’iniziale incoscienza alla presenza dei sintomi tipici del, così Jimracconta a Fallon la sua esperienza: “Pensavamo di avere la febbre. E poi abbiamo perso il senso dell’odore e del gusto. Non avevo compreso che erano completamente svaniti. Quando sei in quarantena, e non hai niente da fare che mangiare, beh, è stato brutale. … Mangiavo, ma non riuscivo a capire com’era il cibo. Era la definizione di calorie sprecate!” Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Jim Parsons The Big Bang Theory: Jim Parsons rivela di essere guarito dal Coronavirus Everyeye Serie TV The Big Bang Theory: Jim Parsons rivela di essere guarito dal Coronavirus

L'interprete di Sheldon in The Big Bang Theory ha parlato della sua esperienza nell'aver contratto il Coronavirus lo scorso marzo.

