Il coordinatore dei medici di Serie A: «Il prossimo turno non è a rischio» (Di martedì 29 settembre 2020) “Secondo me la prossima giornata non è a rischio. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dai test del Napoli o di altre squadre”. A dirlo, ai microfoni di Sky Sport, è il coordinatore dei medici di Serie A, Gianni Nanni. “Non mi aspettavo comunque un dato così importante, 14 … L'articolo Il coordinatore dei medici di Serie A: «Il prossimo turno non è a rischio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 settembre 2020) “Secondo me la prossima giornata non è a. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dai test del Napoli o di altre squadre”. A dirlo, ai microfoni di Sky Sport, è ildeidiA, Gianni Nanni. “Non mi aspettavo comunque un dato così importante, 14 … L'articolo IldeidiA: «Ilnon è a» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Il coordinatore dei medici di Serie A: «Il prossimo turno non è a rischio»: “Secondo me la pr… - CalcioFinanza : Il coordinatore dei medici di Serie A: «Il prossimo turno non è a rischio» - ItaSportPress : Serie A, il coordinatore dei medici: 'Il turno non è a rischio' - - _andreapiras : RT @CagliariNews24: ?? Parla il coordinatore dei medici della #SerieA Gianni #Nanni: «Non penso ci sia bisogno di rinviare l’intera giornata… - CagliariNews24 : ?? Parla il coordinatore dei medici della #SerieA Gianni #Nanni: «Non penso ci sia bisogno di rinviare l’intera gior… -

Ultime Notizie dalla rete : coordinatore dei Forza Italia, Barbieri ringrazia per la nomina a coordinatore dei giovani beneventani NTR24 CORONAVIRUS - Serie A, Nanni: "Prossimo turno non a rischio, bisognerà decidere su Genoa-Toro e aspettare l'esito dei test del Napoli"

"Secondo me la prossima giornata non è a rischio. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dai test del Napoli o di altre squadre". A dirlo, ai microfoni di Sky Spor ...

Smog, la cintura urbana di Padova divisa un’ordinanza per ogni Comune

La città rischia di restare sola nell’adozione delle misure dell’Accordo Padano Tavolo zonale diviso.Bui (Provincia): «Ogni sindaco deve poter fare come vuole» ...

"Secondo me la prossima giornata non è a rischio. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dai test del Napoli o di altre squadre". A dirlo, ai microfoni di Sky Spor ...La città rischia di restare sola nell’adozione delle misure dell’Accordo Padano Tavolo zonale diviso.Bui (Provincia): «Ogni sindaco deve poter fare come vuole» ...