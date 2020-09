Gwyneth Paltrow completamente nuda in giardino: la figlia 16enne sbotta (Di martedì 29 settembre 2020) Per il suo 48esimo compleanno, Gwyneth Paltrow ha deciso di regalarsi uno scatto di nudo da pubblicare sui social. L’attrice è conosciuta non soltanto per la propria carriera, ma anche per il suo spirito libero e senza inibizioni (parliamo della stessa donna che ha creato una candela che profuma come la sua vagina) e che, anche per le sue 48 candeline, non si smentisce, pubblicando una fotografia che la ritrae completamente nuda in giardino. Gwyneth copre le parti sensibili e accenna un grande sorriso sulle labbra. A corredo dell’immagine, la didascalia recita: “Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno”, e cioè nulla, eccetto un burro per il corpo, un nuovo brand che l’attrice sta sperimentando e che avrebbe effetti ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Per il suo 48esimo compleanno,ha deciso di regalarsi uno scatto di nudo da pubblicare sui social. L’attrice è conosciuta non soltanto per la propria carriera, ma anche per il suo spirito libero e senza inibizioni (parliamo della stessa donna che ha creato una candela che profuma come la sua vagina) e che, anche per le sue 48 candeline, non si smentisce, pubblicando una fotografia che la ritraeincopre le parti sensibili e accenna un grande sorriso sulle labbra. A corredo dell’immagine, la didascalia recita: “Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno”, e cioè nulla, eccetto un burro per il corpo, un nuovo brand che l’attrice sta sperimentando e che avrebbe effetti ...

Affaritaliani : Gwyneth Paltrow nuda festeggia i 48 anni: via slip e reggiseno. FOTO DELLE VIP - Affaritaliani : Gwyneth Paltrow nuda festeggia i 48 anni: via slip e reggiseno. FOTO DELLE VIP - zazoomblog : Gwyneth Paltrow nuda su Instagram per il suo 48° compleanno: la reazione della figlia è esilarante - #Gwyneth… - gaia_r11 : scusate se non avete visto l’ultima foto di gwyneth paltrow su ig non possiamo essere amici e dovete andarglielo a… - msn_italia : Gwyneth Paltrow: senza veli per il compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow e i figli con l ex (Chris Martin): «Essere genitori senza essere coppia è complicato» Vanity Fair Italia Gwyneth Paltrow nuda festeggia i 48 anni: via slip e reggiseno. FOTO DELLE VIP

La buonanotte di Rita Rusic provoca un... terremoto sul web. L'ex moglie di Cecchi Gori, che la scorsa primavera è stata protagonista al Grande Fratello Vip, si fa un selfie con la giacca aperta e ...

Gwyneth Paltrow! Il “birthday suit” della diva per i suoi 48 anni

Gwyneth Paltrow età: per l'occasione, si è fatta immortalare senza vestiti nel giardino di casa, pubblicando l'immagine sui social. Non mancano commenti bonari degli amici, il rimprovero della figlia ...

La buonanotte di Rita Rusic provoca un... terremoto sul web. L'ex moglie di Cecchi Gori, che la scorsa primavera è stata protagonista al Grande Fratello Vip, si fa un selfie con la giacca aperta e ...Gwyneth Paltrow età: per l'occasione, si è fatta immortalare senza vestiti nel giardino di casa, pubblicando l'immagine sui social. Non mancano commenti bonari degli amici, il rimprovero della figlia ...