Emotet, il trojan bancario torna a colpire: ecco come funziona e come difendersi (Di martedì 29 settembre 2020) Una nuova minaccia per la sicurezza informatica va registrata in questi giorni in Italia o, piuttosto, uno sgradito ritorno: Emotet, trojan bancario che viaggia via mail e che nel nostro Paese non si vedeva più dal 2014. È ciò che emerge dall’ultimo report del CSIRT (Computer Security Incident Response Team), team di cybersicurezza istituito presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si occupa di monitoraggio ed emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti informatici. Emotet è un malspam, ovvero un malware che si diffonde via email tramite invasive mail di spam che in questi giorni stanno andando a intasare le caselle email di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Una nuova minaccia per la sicurezza informatica va registrata in questi giorni in Italia o, piuttosto, uno sgradito ritorno:che viaggia via mail e che nel nostro Paese non si vedeva più dal 2014. È ciò che emerge dall’ultimo report del CSIRT (Computer Security Incident Response Team), team di cybersicurezza istituito presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si occupa di monitoraggio ed emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti informatici.è un malspam, ovvero un malware che si diffonde via email tramite invasive mail di spam che in questi giorni stanno andando a intasare le caselle email di ...

