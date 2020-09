Elsa Hosk, senza veli stupisce i fan con un annuncio incredibile (Di martedì 29 settembre 2020) Bellissima e super sexy, Elsa Hosk ha deciso di essere incinta con scatti senza intimo degni di un ex angelo di Victoria’s Secrets. Elsa Hosk, Fonte foto: Instagram (@HoskElsa)Elsa Hosk, famosa e conosciuta da un grandissimo pubblico per essere stata tra gli angeli di Victoria’s Secrets, è incinta e per svelare l’arrivo del bebè ha scelto un modo davvero molto particolare, infatti, ha deciso di mostrarsi senza veli e col pancione in bella mostra. Proprio sul suo seguitissimo account Instagram, la modella ha dato il lieto annuncio ed ha spiegato di essere davvero molto eccitata e fortunata per il bambino che sta per arrivare ed ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Bellissima e super sexy,ha deciso di essere incinta con scattiintimo degni di un ex angelo di Victoria’s Secrets., Fonte foto: Instagram (@, famosa e conosciuta da un grandissimo pubblico per essere stata tra gli angeli di Victoria’s Secrets, è incinta e per svelare l’arrivo del bebè ha scelto un modo davvero molto particolare, infatti, ha deciso di mostrarsie col pancione in bella mostra. Proprio sul suo seguitissimo account Instagram, la modella ha dato il lietoed ha spiegato di essere davvero molto eccitata e fortunata per il bambino che sta per arrivare ed ...

xladymistletoe : ANCHE ELSA HOSK È INCINTA???? - zorion96 : RT @silviacandurro: Elsa Hosk incinta per regalarci un altro piccolo dio che gira per il mondo ricordandoci che siamo dei cessi ?? - myboyistheo : vabbè Elsa Hosk * ho messo una n in più...... - lovegoodlight : anche elsa hosk incinta?? dopo questa ennesima gravidanza possiamo dire che il 2020 ha portato solamente fertilità a quanto pare - __APEREGINA : Comunque Elsa Hosk incinta è ancora più figa del solito -

Ultime Notizie dalla rete : Elsa Hosk Foulard nei capelli, orecchini a cerchio e jeans a zampa: Elsa Hosk anni 70 Io Donna Elsa Hosk in dolce attesa: gli scatti premaman

La supermodella annuncia la maternità su Instagram con tre scatti e parole molto dolci dedicate al compagno e futuro papà ...

Star look del giorno, Irina Shayk alla Milano Fashion Week

Irina Shayk è a Milano per sfilare alla fashion week e come sempre ha regalato dei look street style da manuale ...

La supermodella annuncia la maternità su Instagram con tre scatti e parole molto dolci dedicate al compagno e futuro papà ...Irina Shayk è a Milano per sfilare alla fashion week e come sempre ha regalato dei look street style da manuale ...