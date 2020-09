Elisabetta Gregoraci | look di lusso al GF Vip | i prezzi di abito e scarpe

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Anche in questa quinta puntata del GF Vipè stata tra i protagonisti assoluti. Come era prevedibile, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al feeling nato nella Casa tra lei e Pierpaolo Petrelli. Da quando la scorsa settimana i due si sono baciati in piscina per gioco (era una prova per il budget settimanale, ndr) sono diventati ogni giorno più complici, vicini. Ma “non sta succedendo assolutamente nulla – ha chiarito subito Eli – Però è veramente tenero, ci guardiamo o mi guarda e ha questi occhi da cerbiatti. Un po’ cucciolotto. Un ragazzo molto per bene, molto sano”. Poi Pierpaolo l’ha raggiunta in confessionale e dopo aver visto insieme un loro filmato al contrario di lei ha ammesso che voleva baciarla. (Continua dopo la foto) Non solo. Sempre in diretta, ...