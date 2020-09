Coronavirus: in Lombardia 3 morti e 203 positivi, l'1,4% dei tamponi (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono nelle ultime 24 ore tre morti e 203 nuovi contagi al Covid19, l'1,4% dei 13.791 tamponi analizzati. Dei nuovi positivi, riferisce la Regione, 19 lo sono debolmente e uno è emerso a seguito di test sierologico. Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Inci sono nelle ultime 24 ore tree 203 nuovi contagi al Covid19, l'1,4% dei 13.791analizzati. Dei nuovi, riferisce la Regione, 19 lo sono debolmente e uno è emerso a seguito di test sierologico.

