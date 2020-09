Christian Vieri | “Chiuso definitivamente il contratto con Mediaset”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ho chiusoilcon Mediaset. Ciao ciao!“. Questo l’annuncio di, ormai ex opinionista di Tiki Taka, sul suo profilo instagram. L’addio era stato già anticipato pochi giorni fa: “Mi rivedrete a Tiki Taka? No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio. Dall’oggi al domani, senza motivo”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. La separazione lascerà strascichi: “È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali”.