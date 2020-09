Calciomercato Fiorentina: Vlahovic va in prestito, avanza l’ipotesi Piatek (Di martedì 29 settembre 2020) L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic è nel mirino dei tifosi: piace Piatek nel caso di cessione di Chiesa La sconfitta contro l‘Inter ha scatenato la stupidità dei tifosi viola contro Dusan Vlahovic “colpevole” di aver sbagliato il gol del 4-2 e di essersi perso D’Ambrosio in marcatura. Il calciatore ha preferito cancellare tutti i propri post da Instagram. Tanto che ieri mattina il presidente Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè hanno parlato con il ragazzo ribadendogli stima, vicinanza e grande affetto. Le offese e gli insulti che gli sono stati rivolti a fine partita (comunque da una minoranza di tifosi) sono considerati del tutto inaccettabili. La La Fiorentina quindi lo protegge provando a restituirgli la massima serenità. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) L’attaccante della, Dusanè nel mirino dei tifosi: piacenel caso di cessione di Chiesa La sconfitta contro l‘Inter ha scatenato la stupidità dei tifosi viola contro Dusan“colpevole” di aver sbagliato il gol del 4-2 e di essersi perso D’Ambrosio in marcatura. Il calciatore ha preferito cancellare tutti i propri post da Instagram. Tanto che ieri mattina il presidente Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè hanno parlato con il ragazzo ribadendogli stima, vicinanza e grande affetto. Le offese e gli insulti che gli sono stati rivolti a fine partita (comunque da una minoranza di tifosi) sono considerati del tutto inaccettabili. La Laquindi lo protegge provando a restituirgli la massima serenità. ...

