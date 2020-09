Aeroporti e Covid, la ripresa ancora non si vede (Di martedì 29 settembre 2020) Negli ultimi mesi, approfittando della pausa del lockdown, ho avuto modo di volare tra Londra e l’Italia alcune volte. Malgrado voli pieni, c’erano numerosi indizi che puntavano a una realtà diversa: due terminal su quattro chiusi a Heathrow, quasi totale assenza di code e zero attesa per decolli e atterraggi all’aeroporto più congestionato d’Europa.Con la fine della stagione estiva ho deciso di guardare ai dati di traffico dei maggiori Aeroporti europei, confrontandoli con i corrispondenti mesi del 2019. Lo scopo è quello di capire se si può parlare di ripresa e, allo stesso tempo, identificare possibili differenze tra un aeroporto e l’altro.Il grafico di cui sotto mostra la situazione per gli Aeroporti di Milano Malpensa, Roma, Francoforte, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Negli ultimi mesi, approfittando della pausa del lockdown, ho avuto modo di volare tra Londra e l’Italia alcune volte. Malgrado voli pieni, c’erano numerosi indizi che puntavano a una realtà diversa: due terminal su quattro chiusi a Heathrow, quasi totale assenza di code e zero attesa per decolli e atterraggi all’aeroporto più congestionato d’Europa.Con la fine della stagione estiva ho deciso di guardare ai dati di traffico dei maggiorieuropei, confrontandoli con i corrispondenti mesi del 2019. Lo scopo è quello di capire se si può parlare die, allo stesso tempo, identificare possibili differenze tra un aeroporto e l’altro.Il grafico di cui sotto mostra la situazione per glidi Milano Malpensa, Roma, Francoforte, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, ...

