Uomini e donne | Alessia Messina conferma la relazione con Mario Balotelli e aggiunge | “Non ho più niente a che fare con questo personaggio!”

Non smette di far discutere la (ormai conclusa) liaison fra Mario Balotelli e l'ex corteggiatrice Alessia Messina. I due avevano tentato di mantenere segreta la relazione, sebbene le dichiarazioni social del calciatore avessero presto indotto il web a scoprire l'identità della sua nuova fiamma. La fine del rapporto era stata poi sancita per mezzo di Instagram, attraverso un botta e risposta via stories, fatto di allusioni e retroscena. Oggi, a confermare le voci riguardo l'addio, è intervenuta la stessa Alessia Messina, che ha pubblicato sul proprio profilo lo stralcio di una conversazione con Balotelli: Tu vedrai il vero Mario, ...

