Torna il Social Football Summit: nel 2020 versione interamente digitale (Di lunedì 28 settembre 2020) L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato alla Football Industry, annuncia l’edizione 2020, per quest’anno in versione totalmente online. Una scelta dettata dal totale rispetto delle misure da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Dopo il successo delle precedenti edizioni e gli oltre 100 speaker e 2.400 partecipanti del 2019 procede … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato allaIndustry, annuncia l’edizione, per quest’anno intotalmente online. Una scelta dettata dal totale rispetto delle misure da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Dopo il successo delle precedenti edizioni e gli oltre 100 speaker e 2.400 partecipanti del 2019 procede … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Radio1Rai : ??Domani #25Settembre a #DiscoSveglia con @gianmaurizio60 c'è @MarroneEmma che torna a #Radio1 con la sua nuova canz… - SkyTG24 : Avril Lavigne torna in concerto (virtualmente) per beneficenza: appuntamento il 24 ottobre - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Torna il Social Football Summit: nel 2020 versione interamente digitale: L’unico evento in It… - CalcioFinanza : Torna il Social Football Summit: nel 2020 versione interamente digitale - stomalissimo : Ecco Palvinismo che torna. Ma non ti hanno ancora bannato a vita da questo è dal resto dei social esistenti? -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Social Adele torna sui social: su Instagram in forma smagliante con 40 chili in meno Il Messaggero “Musica contro le mafie”, torna il concorso che ha fatto conoscere la lavagnese Cance

La selezione individuerà le realtà artistiche che abbiano fatto della musica e dell’impegno civile la cifra stilistica della loro carriera ...

Sophie Turner condivide le foto inedite della sua gravidanza

Sophie Turner, due mesi dopo il parto, torna sui social e regala immagini inedite della sua gravidanza. A luglio l'attrice ha dato alla luce Willa ...

La selezione individuerà le realtà artistiche che abbiano fatto della musica e dell’impegno civile la cifra stilistica della loro carriera ...Sophie Turner, due mesi dopo il parto, torna sui social e regala immagini inedite della sua gravidanza. A luglio l'attrice ha dato alla luce Willa ...