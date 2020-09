Patrizia De Blanck, la figlia Giada interviene: “Diffamano la mia famiglia” (Di lunedì 28 settembre 2020) La figlia di Patrizia De Blanck, Giada, ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni che vedrebbero sua madre essere la nipote di Mussolini. Patrizia De Blanck da quando ha scelto di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è finalmente al centro di numerose polemiche. Nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, la contessa è … L'articolo Patrizia De Blanck, la figlia Giada interviene: “Diffamano la mia famiglia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020) LadiDe, ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni che vedrebbero sua madre essere la nipote di Mussolini.Deda quando ha scelto di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è finalmente al centro di numerose polemiche. Nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, la contessa è … L'articoloDe, la: “Diffamano la mia famiglia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Giada ha finalmente rotto il silenzio e lancia una frecciata, manco troppo velata, a #barbaradurso. #GFVIP - ilmessaggeroit : #patrizia de blanck, la figlia Giada rompe il silenzio: «Dovranno chiederci scusa per tutto il fango» - LaNotifica : DICHIARAZIONE SOCIAL GIADA DROMMI DE BLANCK IN DIFESA DELLA MADRE PATRIZIA DE BLANCK Y MENOCAL - blogtivvu : Giada, figlia di Patrizia De Blanck rompe il silenzio: “Fango sulla mia famiglia, ho preso un avvocato” #GFVip - oocgfvip5 : Patrizia De Blanck e Adua litigano in confessionale ?? #GFVIP -