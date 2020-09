Lega Serie A, De Siervo: “25% di spettatori negli stadi? Si può partire in modo graduale” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il 25% degli spettatori negli stadi non e’ un dogma: si può partire in modo graduale, con step intermedi. Siamo tutti allineati sulla ripresa dei campionati con la massima attenzione alle curve dell’epidemia ma riteniamo di poterci avvicinare all’obiettivo del 25% con step intermedi. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato rispetto ad altri settori, ma neanche essere svantaggiato: vogliamo ripartire con buon senso senza forzare i tempi, nei nostri stadi abbiamo la possibilità di distanziare i tifosi anche a dieci metri”. Lo ha detto l’amministratore deLegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ai microfoni di “Radio anch’io ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il 25% deglinon e’ un dogma: si puòingraduale, con step intermedi. Siamo tutti allineati sulla ripresa dei campionati con la massima attenzione alle curve dell’epidemia ma riteniamo di poterci avvicinare all’obiettivo del 25% con step intermedi. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato rispetto ad altri settori, ma neanche essere svantaggiato: vogliamo ricon buon senso senza forzare i tempi, nei nostriabbiamo la possibilità di distanziare i tifosi anche a dieci metri”. Lo ha detto l’amministratore deto dellaA Luigi Deai microfoni di “Radio anch’io ...

