L’Allieva 3 | tutto quello che dovete sapere

E' iniziata ieri su Rai1 la nuova stagone L'Allieva 3. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna la serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La terza stagione è composta in tutto da sei puntate. Salvo cambiamenti di programmazione, l'ultima puntata della fiction verrà trasmessa domenica 1 novembre. Trama de L'Allieva 3 Alice Allevi ora non è più un'allieva. Ha finito la scuola di specializzazione e lei è diventata un medico legale come il suo fidanzato, il dott. Claudio Conforti. Questa crescente autonomia professionale di Alice e l'arrivo della nuova profesoressa Andrea Manes, metteranno a dura prova il rapporto con Claudio. A complicarele cose c'è anche l'arrivo di Giacomo Conforti, fratello di Claudio. Un arrivo che riapre ...

RaiPlay : Ci siamo! “L’Allieva 3” sta arrivando su #RaiPlay!!! Alessandra Mastronardi e @LinoGuanciale ci raccontano (quasi… - VivianaCalabria : I momenti spensierati che mi piacciono: io, lu ie L'allieva. Prima: ristorante e mare della costiera in barba all'a… - pizzacoananas : Se non ci fosse stata una pandemia io a quest'ora avrei visto l'allieva su rai play dalla mia casettina in Spagna e… - Saraas14_ : RT @imironicc: Ho scritto due paroline, non molto perché non sono brava. L'Allieva è famiglia, è tutto, non si può descrivere. Fa bene, ma… - itshsmedicine : RT @Kiaretta92: Il 2020 continua ad essere un anno orrendo, ma l'Allieva 3 rende tutto meno triste. -

