«La banda dei Fuoriclasse» diventa un doposcuola

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ladei, Mario Acampa Il, ai tempi dell’emergenza sanitaria, lo propone Rai. Con l’approvazione della Ministra Azzolina. All’inizio di una stagione didattica sulla quale incombono i timori e le incertezze della pandemia, il servizio pubblico rilancia Ladei, appuntamento di Rai Gulp inaugurato proprio in occasione del lockdown (debuttò il 17 aprile per un totale di 37 puntate). La nuova edizione, pensata per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore, sarà in diretta da oggi sul canale 42 dtt a partire dalle 14.40 e quindi non più nella fascia mattutina come accadeva nei mesi dell’isolamento, quando le scuole erano chiuse. Studiato come spazio complementare alle lezioni mattutine, il programma ...