Il City ha informato il Napoli di non essere più interessato a Koulibaly

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 settembre 2020) Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport e del Guardian, ha fatto il punto sul mercato in difesa del Manchestercon un tweet, che riguarda anche ile Kalidou. Il Manchesternon prenderà un altro difensore centrale dopo Ruben Dias (firmato, confermato, ufficiale).e Siviglia sono stati informati dalla dirigenza delche le trattative pere Koundé sono interrotte. Gimenez non era invece un’opzione concreta – l’Atletico ha sempre chiesto 120 milioni. Manchesterare *not* going to sign also another centre-back after Rubén Dias signed, confirmed, official.and Sevilla have been told by #MCFC board thatand ...