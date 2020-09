Hauge conferma tutto: “Il Milan? Sarebbe entusiasmante, ma dipende dal mio club” (Di lunedì 28 settembre 2020) Autore di un gol contro il Milan nel preliminare di Europa League col suo Bodo/Glimt, Jens Petter Hauge è entrato nel mirino di mercato degli stessi rossoneri. L’attaccante ha confermato l’interesse del Diavolo in un’intervista a Nrk: “So che ci sono dei contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un’opportunità entusiasmante, che bisogna considerare e prendere sul serio. L’offerta dovrà accontentare il club. Voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me”, ha detto il norvegese. Foto: Getty Images L'articolo Hauge conferma tutto: “Il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Autore di un gol contro ilnel preliminare di Europa League col suo Bodo/Glimt, Jens Petterè entrato nel mirino di mercato degli stessi rossoneri. L’attaccante hato l’interesse del Diavolo in un’intervista a Nrk: “So che ci sono dei contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un’opportunità, che bisogna considerare e prendere sul serio. L’offerta dovrà accontentare il club. Voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me”, ha detto il norvegese. Foto: Getty Images L'articolo: “Il ...

