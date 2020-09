Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: il (presunto) flirt che scalda il Grande Fratello Vip (Di lunedì 28 settembre 2020) Se sia scoccato l’amore è decisamente troppo presto per dirlo. Sta di fatto che, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ex «velino» di Striscia la Notizia, monopolizzano l’attenzione e fanno discutere non solo gli inquilini, ma anche il pubblico fuori dalle mura di Cinecittà. Il contatto c’è, così come l’attrazione che entrambi non hanno mai nascosto di nutrire per l’altro. Qualcosa, però, li frena, e li spinge a porsi delle domande. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Se sia scoccato l’amore è decisamente troppo presto per dirlo. Sta di fatto che, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ex «velino» di Striscia la Notizia, monopolizzano l’attenzione e fanno discutere non solo gli inquilini, ma anche il pubblico fuori dalle mura di Cinecittà. Il contatto c’è, così come l’attrazione che entrambi non hanno mai nascosto di nutrire per l’altro. Qualcosa, però, li frena, e li spinge a porsi delle domande.

