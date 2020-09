Covid | a rischio i reparti di terapia intensiva del Sud

Leggi su ilmanifesto

I 1494 nuovi casi positivi al coronavirus registrati ieri rappresentano un calo in termini assoluti rispetto ai giorni precedenti, in cui si era sfiorata quota duemila. Ma come avviene regolarmente, il dato del lunedì risente della minore attività diagnostica: tra domenica e lunedì sono stati eseguiti infatti solo 51 mila tamponi, la metà rispetto a un normale giorno feriale. Altri numeri forniscono un quadro più realistico della situazione. Ieri ci sono stati 16 decessi e la media settimanale è vicina