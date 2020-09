Covid-19 | quattordici positivi nel Genoa | rischia anche il Napoli

(Di lunedì 28 settembre 2020) . Tamponi a tappeto nel club di De Laurentiis dopo la sfida di ieri contro il Grifone Il campionato di Serie A è appena cominciato e giàdi dover essere interrotto. I casi di-19 oltre ad essere in aumento nel nostro Paese, come nel resto … L'articolo proviene da .

Non solo Mattia Perin e Lasse Schone, la cui positività era stata riscontrata prima della trasferta di Napoli, a cui non hanno preso parte: il Genoa ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che sono ...Genoa choc, quattordici tesserati, tra giocatori e staff sono risultati positivi al coronavirus. Tamponi a tappeto anche al Napoli, avversario ieri di rossoblù al San ...