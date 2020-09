Con un semplice esame del sangue il paziente capirà se può contrarre il Covid in modo grave

(Di lunedì 28 settembre 2020) I ricercatori del Singapore Immunology Network (Sign), insieme a un gruppo di colleghi internazionali, hanno scoperto alcuni marcatori delche potrebbero prevedere la gravit&a; di forme di-19 nei pazienti. Lo studio &e; stato pubblicato su ‘Cell’. La scoperta ruota attorno alla calprotectina Il lavoro ha identificato biomarcatori (calprotectina) e marcatori cellulari (sottoinsiemi di monociti e neutrofili) neldi pazienti con-19, che potrebbero essere potenzialmente utilizzati come predittori o fattori di rischio di progressione da forme lievi a gravi della malattia. Inoltre &e; stato dimostrato che il livello plasmatico di calprotectina, abbinato a un test di citometria a flusso che rileva le frequenze ridotte di ...

chetempochefa : La Corte dei conti ha detto che #CTCF costa la metà di qualunque altro varietà. Il programma si paga con la pubblic… - davidealgebris : Per 295 Parlamentari del M5S eletti ultime elezioni, Italia ha perso 1,2 millioni di posti di lavoro con loro al Go… - borghi_claudio : @AlzataBassa @Comincini Semplice: 'i soldi' da spendere per qualsiasi cosa da parte dello stato sono decisi con leg… - mariacole22 : RT @fraaaaaanzicca: All'inzio Claudio si guardava sempre intorno prima di affrontare un discorso riguardante la loro storia, temendo che qu… - vincenz94704898 : @cincinnato13 @Letargo6 o sono con Trump.. U.S.A o perdono privilegi. è semplice. -

Ultime Notizie dalla rete : Con semplice

VoxPublica

Potete sostituire il lievito nei dolci se non l'avete in dispensa con alcuni ingredienti semplici e facilmente reperibili, scopriamo quale.Il criterio migliore con il quale valutare le leggi elettorali è quanto potere conferiscono all’elettorato, non il tornaconto personalistico e particolaristico immediato, che genera invece leggi medio ...