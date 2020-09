Chiara Giordano ritrova l’amore con un ballerino di Domenica In (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiara Giordano è innamorata. La ex moglie di Raoul Bova, da anni legato a Rocio Munoz Morales dalla quale ha avuto le piccole Luna e Alma, è stata fotografata in tenerissimi atteggiamenti con il ballerino Andrea Evangelista. Danzatore e coreografo, Evangelista è un volto noto di diverse trasmissioni tv. Tra queste, è possibile citare Domenica In ma anche I Fatti Vostri, dove si esibisce con la neo co-conduttrice del programma Samanta Togni, apprezzatissima in questo ruolo. A rendere nota la frequentazione tra Chiara Giordano, 47 anni, e Andrea Evangelista, 32, ci ha pensato il settimanale Diva & Donna. Sulle pagine del tabloid, infatti, si possono vedere gli scatti della coppia per le strade di Roma. Evangelista e la ex di Bova si ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020)è innamorata. La ex moglie di Raoul Bova, da anni legato a Rocio Munoz Morales dalla quale ha avuto le piccole Luna e Alma, è stata fotografata in tenerissimi atteggiamenti con ilAndrea Evangelista. Danzatore e coreografo, Evangelista è un volto noto di diverse trasmissioni tv. Tra queste, è possibile citareIn ma anche I Fatti Vostri, dove si esibisce con la neo co-conduttrice del programma Samanta Togni, apprezzatissima in questo ruolo. A rendere nota la frequentazione tra, 47 anni, e Andrea Evangelista, 32, ci ha pensato il settimanale Diva & Donna. Sulle pagine del tabloid, infatti, si possono vedere gli scatti della coppia per le strade di Roma. Evangelista e la ex di Bova si ...

