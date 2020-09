Bisceglie: gita in pullman, sedici positivi a test corona virus Lo riferisce il dg Asl (Di lunedì 28 settembre 2020) Di Francesco Santoro: sedici persone di Bisceglie sono risultate positive al coronavirus al termine di una gita fuori porta in pullman. A comunicarlo è il direttore generale dell’Asl della Bat, Alessandro delle Donne: «I casi registrati oggi sono riconducibili in buona parte -16 su 22- a una gita» in autobus, si legge nel bollettino regionale sul Covid. Per i contagiati «è scattata l’indagine epidemiologica». L'articolo Bisceglie: gita in pullman, sedici positivi a test corona virus <small class="subtitle">Lo riferisce il dg Asl</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 settembre 2020) Di Francesco Santoro:persone disono risultate positive alal termine di unafuori porta in. A comunicarlo è il direttore generale dell’Asl della Bat, Alessandro delle Donne: «I casi registrati oggi sono riconducibili in buona parte -16 su 22- a una» in autobus, si legge nel bollettino regionale sul Covid. Per i contagiati «è scattata l’indagine epidemiologica». L'articoloin Loil dg Asl proviene da Noi ...

90 i nuovi positivi registrati in Puglia su un numero basso di tamponi :1456. Crescono i contagiati nel barese, 52 casi.

