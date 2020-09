Traffico Roma del 27-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno della redazione Ben ritrovati all’ascolto non dà tregua il maltempo ancora piogge insistenti su tutta la regione previsti anche temporali per le prossime 18-24 ore adattate la guida alle condizioni della strada nulla da segnalare in queste ore sul grande raccordo anulare da anche sul percorso Urbano della A24 in città invece ci sono dei rallentamenti per incidenti avvenuto il suo viale del Muro Torto all’altezza di via del Galoppatoio in direzione di piazzale Flaminio prudenza andiamo a San Giovanni chiusa via Cerveteri per problemi al manto stradale tra via Soana e Piazza Re diCambiamo argomento per la giornata Europea del patrimonio presso l’ambasciata francese attenzione ai divieti in Piazza Farnese e vie limitrofe in campo stasera all’OlimpicoJuventus la ...