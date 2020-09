Svizzera, sovranisti sconfitti: al referendum anti-immigrazione vince il “no”. Ma non in Ticino (Di domenica 27 settembre 2020) Bocciata da una maggioranza dei 26 cantoni e semi-cantoni l’iniziativa della destra sovranista “Per un’immigrazione moderata” che chiedeva la fine della libera circolazione delle persone tra Svizzera e Ue. Un risultato già anticipato dalle proiezioni dell’istituto gfs-Bern, secondo cui circa il 63% degli elettori ha respinto l’iniziativa popolare promossa dal partito di destra sovranista Unione democratica del centro. Per essere accettate le iniziative popolari devono essere approvate dalla doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni. Ma in controtendenza rispetto al risultato che si profila a livello nazionale, riferiscono i media svizzeri, gli elettori del canton Ticino hanno approvato l’iniziativa con il 53,1% di voti a favore e 46,9 contrari. Nel 1999 Berna e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Bocciata da una maggioranza dei 26 cantoni e semi-cantoni l’iniziativa della destra sovranista “Per un’moderata” che chiedeva la fine della libera circolazione delle persone trae Ue. Un risultato giàcipato dalle proiezioni dell’istituto gfs-Bern, secondo cui circa il 63% degli elettori ha respinto l’iniziativa popolare promossa dal partito di destra sovranista Unione democratica del centro. Per essere accettate le iniziative popolari devono essere approvate dalla doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni. Ma in controtendenza rispetto al risultato che si profila a livello nazionale, riferiscono i media svizzeri, gli elettori del cantonhanno approvato l’iniziativa con il 53,1% di voti a favore e 46,9 contrari. Nel 1999 Berna e ...

