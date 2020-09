Pontecagnano Faiano, quattro nuovi casi: 18 il totale dei positivi (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Rilevati quattro nuovi contagi da Covid-19 a Pontecagnano Faiano dove salgono a 18 i casi di cittadini positivi, a fronte di quattro già guariti. La notizia è stata diffusa oggi dal sindaco Giuseppe Lanzara che ha colto l’occasione per ricordare ai propri concittadini che l’ordinanza Regionale del 24 Settembre dispone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale. “Chiedo la massima collaborazione di tutti voi, ma soprattutto mi rivolgo a voi cari genitori: occorre immediatamente assumere comportamenti responsabili, a maggior ragione con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Rilevaticontagi da Covid-19 adove salgono a 18 idi cittadini, a fronte digià guariti. La notizia è stata diffusa oggi dal sindaco Giuseppe Lanzara che ha colto l’ocone per ricordare ai propri concittadini che l’ordinanza Regionale del 24 Settembre dispone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale. “Chiedo la massima collaborazione di tutti voi, ma soprattutto mi rivolgo a voi cari genitori: occorre immediatamente assumere comportamenti responsabili, a maggior ragione con ...

radioalfa : Pontecagnano Faiano, presentato il progetto Capitani Coraggiosi. Le interviste - LucianoQuaranta : RT @_Carabinieri_: Nessuna esitazione per i #Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) che, imbattendosi in una famiglia diretta all'ospedale… - RED_269 : RT @_Carabinieri_: Nessuna esitazione per i #Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) che, imbattendosi in una famiglia diretta all'ospedale… - AngeloTofalo : RT @_Carabinieri_: Nessuna esitazione per i #Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) che, imbattendosi in una famiglia diretta all'ospedale… - magdulka64 : RT @_Carabinieri_: Nessuna esitazione per i #Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) che, imbattendosi in una famiglia diretta all'ospedale… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano Pontecagnano Faiano, nasce il movimento "Energie" Zerottonove.it Opel Agila in vendita Pontecagnano Faiano

Vendesi OPEL Agila 1.2 16V 94 CV Elective City Car GPL Tipo di veicolo: usato Numero proprietari: 2 Marca: OPEL Modello: Agila Versione: 1.2 16V 94 CV ...

Opel in vendita Pontecagnano Faiano

Auto visionabile presso la link motors salerno via manzoni, 5 84098 pontecagnano faiano (salerno) tel. 3240414102 cell. 3240414102 email: link motors ...

Vendesi OPEL Agila 1.2 16V 94 CV Elective City Car GPL Tipo di veicolo: usato Numero proprietari: 2 Marca: OPEL Modello: Agila Versione: 1.2 16V 94 CV ...Auto visionabile presso la link motors salerno via manzoni, 5 84098 pontecagnano faiano (salerno) tel. 3240414102 cell. 3240414102 email: link motors ...