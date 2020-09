Perché sui migranti l'Italia è complice delle stragi in mare (Di domenica 27 settembre 2020) Quel tweet non è un grido di dolore e di rabbia. Certo, è pervaso da questi sentimenti, ma al fondo c'è l'esperienza di un giornalista, Sergio Scandura di Radio radicale, che da una vita professionale ... Leggi su globalist (Di domenica 27 settembre 2020) Quel tweet non; un grido di dolore e di rabbia. Certo,; pervaso da questi sentimenti, ma al fondo c'; l'esperienza di un giornalista, Sergio Scandura di Radio radicale, che da una vita professionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché sui Rispunta pure Mimmo Lucano: "Io fuorilegge perché Stato vile" ilGiornale.it Perché le persone trasferiscono la valuta tradizionale e fisica su Bitcoin?

Bitcoin ha guadagnato e sta ancora guadagnando tanta popolarità dal pubblico in generale perché è una valuta digitale decentralizzata. Si può anche verificare come il bitcoin stia diminuendo l'attivit ...

Sgravi contributi al Sud, Lorusso (Fnsi): appello a Conte perché siano estesi anche all’editoria

“In un quadro generale di difficoltà per tutto il settore dell’editoria, l’informazione al Sud è in condizioni drammatiche che mettono a rischio la tenuta occupazionale e la sopravvivenza di numerose ...

