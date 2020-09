L'unanimità che rende poco credibile l'Europa (Di domenica 27 settembre 2020) Hai voglia a ripetere che l’Europa è sempre andata avanti attraverso momenti di crisi. A volte, più che una constatazione realistica, sembra una consolazione fideistica. L’altro giorno i ministri degli Esteri dell’Ue hanno esaminato la situazione in Bielorussia, tutti preoccupati per la stretta autoritaria di Aleksandr Lukashenko, dalle elezioni irregolari alla persecuzione degli oppositori agli arresti dei dimostranti, con un disinvolto ricorso alla repressione di Stato di cui non si intravede la fine. Comunità di diritto e paladina dei diritti, l’Europa ha titolo per far sentire la propria voce, senza ingerenze ma con un richiamo al rispetto di princìpi democratici e regole di base. In un quadro teso e col rischio di una spirale di violenza, non doveva sorprendere la proposta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) Hai voglia a ripetere che l’è sempre andata avanti attraverso momenti di crisi. A volte, più che una constatazione realistica, sembra una consolazione fideistica. L’altro giorno i ministri degli Esteri dell’Ue hanno esaminato la situazione in Bielorussia, tutti preoccupati per la stretta autoritaria di Aleksandr Lukashenko, dalle elezioni irregolari alla persecuzione degli oppositori agli arresti dei dimostranti, con un disinvolto ricorso alla repressione di Stato di cui non si intravede la fine. Comunità di diritto e paladina dei diritti, l’ha titolo per far sentire la propria voce, senza ingerenze ma con un richiamo al rispetto di princìpi democratici e regole di base. In un quadro teso e col rischio di una spirale di violenza, non doveva sorpre la proposta ...

Ultime Notizie dalla rete : unanimità che Unanimità per Centro Antiviolenza e Pari Opportunità Vivere Pesaro IL MINISTRO - Spadafora: "Verso l'approvazione di un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, da sottoporre al CTS"

Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, ha rialasciato alcune dichiarazioni alla Camera concentrandosi sul tema 'riapertura degli stadi': "Domani dovrebbe essere approvato ...

Riaprire la Biblioteca 'Albino', passa all'unanimità la mozione della Lega

Riaprire e restituire alla città la storica Biblioteca 'Albino' di Campobasso, chiusa dal 2016 a seguito della legge Delrio e dei passaggi amministrativi che hanno coinvolto la struttura. È quello che ...

