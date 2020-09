In coma bimba di 14 mesi: ''Tracce di marijuana nelle urine'' (Di domenica 27 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La bimba, di soli 14 mesi, è arrivata al San Matteo di Pavia in stato comatoso. Gli esami delle urine ha confermato che avesse ingerito marijuana È caduta in un sonno profondo, comatoso. Poi la corsa in ospedale e la scoperta terrificante dei medici: nelle urine della bimba di 14 mesi vi erano Tracce di marijuana. Scampata al peggio per un soffio, la piccola è stata allontanata dalla famiglia e trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei minori di Milano. Quel sonno sospetto Tutto è cominciato quando la bimba, di appena 1 anno e 2 mesi, ha manifestato un malessere ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La, di soli 14, è arrivata al San Matteo di Pavia in statotoso. Gli esami delleha confermato che avesse ingeritoÈ caduta in un sonno profondo,toso. Poi la corsa in ospedale e la scoperta terrificante dei medici:delladi 14vi eranodi. Scampata al peggio per un soffio, la piccola è stata allontanata dalla famiglia e trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei minori di Milano. Quel sonno sospetto Tutto è cominciato quando la, di appena 1 anno e 2, ha manifestato un malessere ...

