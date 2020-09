Cos’è l’Amore

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) In queste due ultime settimane ho iniziato a riprendere il ritmo di vita pre-covid e quindi ho viaggiato molto. L’unico modo per non perdere tempo in treno e in aereo è leggere un buon libro. Viaggiando verso Catania mi sono riletto il Simposio di Platone. Ora il Simposio è un classico e come diceva Calvino i classici sono libri che si rileggono sempre e non si leggono mai, In realtà l’avevo letto (anzi me l’avevano fatto leggere) quando ero al liceo. Mi ricordo che non concordavo assolutamente con quando aveva scritto Platone. Allora ero giovane, romantico (fin troppo) e con gli ormoni a mille. Ero più vicino agli stilnovisti (che idealizzavano la loro dama) piuttosto che a Platone che sosteneva che l’amore non è necessariamente buono né bello. Adesso, rileggendolo, mi son reso conto delle profonde verità espresse ...