Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Sandro Tromboni (Di sabato 26 settembre 2020) Torna stasera su Rai3, alle 23:45, Un giorno in pretura con la nuova puntata condotta da Roberta Petrelluzzi: riflettori accesi sul processo a Sandro Tromboni. stasera su Rai3, alle 23:45, va in onda Un giorno in pretura, lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che torna con la seconda delle nove puntate, nella solita collocazione in seconda serata del sabato. Nel secondo appuntamento, intitolato Le colpe di Abele, protagonista sarà il processo a Sandro Tromboni per quello che viene ricordato come "l'omicidio di Rozzano". In una famiglia operosa del nord due fratelli lavorano fianco a fianco nella ditta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 settembre 2020) Tornasu, alle 23:45, Unincon la nuova puntata condotta da Roberta Petrelluzzi: riflettori accesi sulsu, alle 23:45, va in onda Unin, lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che torna con la seconda delle nove puntate, nella solita collocazione in seconda serata del sabato. Nel secondo appuntamento, intitolato Le colpe di Abele, protagonista sarà ilper quello che viene ricordato come "l'omicidio di Rozzano". In una famiglia operosa del nord due fratelli lavorano fianco a fianco nella ditta ...

elly_flygirl : @CommentoSolo Un giorno in pretura - ReArturo4 : RT @AndreaMarano11: @CaressaGiovanni Un giorno in Pretura... - Vignitta55 : RT @AndreaMarano11: @CaressaGiovanni Un giorno in Pretura... - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Un giorno in Pretura su Rai3 – ‘Le colpe di Abele’ - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Un giorno in Pretura su Rai3 – ‘Le colpe di Abele’ -

Ultime Notizie dalla rete : giorno pretura Un giorno in Pretura su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Sandro Tromboni

Torna stasera su Rai3, alle 23:45, Un giorno in pretura con la nuova puntata condotta da Roberta Petrelluzzi: riflettori accesi sul processo a Sandro Tromboni. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 26/09/20 ...

Omicidio di Rozzano: chi sono i fratelli Luca e Sandro Tromboni

Saranno l’omicidio di Luca Tromboni e il processo a carico del fratello Sandro i temi trattati dalla puntata di Un Giorno in Pretura di oggi 26 settembre. Il processo si è concluso con la sentenza def ...

Torna stasera su Rai3, alle 23:45, Un giorno in pretura con la nuova puntata condotta da Roberta Petrelluzzi: riflettori accesi sul processo a Sandro Tromboni. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 26/09/20 ...Saranno l’omicidio di Luca Tromboni e il processo a carico del fratello Sandro i temi trattati dalla puntata di Un Giorno in Pretura di oggi 26 settembre. Il processo si è concluso con la sentenza def ...