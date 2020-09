Torre Guaceto: bloccato sub “a pesca nella zona A” Area marina protetta (Di sabato 26 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale di Torre Guaceto: Il personale addetto al monitoraggio del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato ed Area marina protetta di Torre Guaceto ha scoperto un tentativo di pesca di frodo. Due uomini sono stati bloccati in flagrante intorno alle 17. Dopo aver fatto accesso all’Area protetta con un veicolo, uno era rimasto sul promontorio della Torre aragonese di vedetta, l’altro, con tanto di attrezzatura da sub, si era calato nella laguna, in piena zona di riserva marina integrale. Lì dove, per via dei delicati habitat presenti, non è ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale di: Il personale addetto al monitoraggio del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato eddiha scoperto un tentativo didi frodo. Due uomini sono stati bloccati in flagrante intorno alle 17. Dopo aver fatto accesso all’con un veicolo, uno era rimasto sul promontorio dellaaragonese di vedetta, l’altro, con tanto di attrezzatura da sub, si era calatolaguna, in pienadi riservaintegrale. Lì dove, per via dei delicati habitat presenti, non è ...

