Scontro Atlantia-Cdp | trattativa su Autostrade sull' orlo della rottura

(Di sabato 26 settembre 2020) La società controllata dai Benetton dice no alla manlevae responsabilità che potrebbero essere accertate durante il processo sul crollo del ponte Morandi a Genova. Per Cassa depositi e prestiti ...

E’ a un passo dalla rottura definitiva la trattativa tra Atlantia e Cdp sul riassetto di Autostrade per l’Italia. La holding che controlla la concessionaria ha infatti risposto a Cassa confermando di ...[Rassegna stampa] Sembra una telenovela destinata a non avere fine quella per la scissione di Atlantia, la holding gestita dalla famiglia Benetton che controlla Autostrade per l’Italia. E lo scontro c ...