Pole a tempo di record per Hamilton a Sochi, 11^ Leclerc (Di sabato 26 settembre 2020) Sochi (RUSSIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton conquista la Pole position numero 96 in carriera. Al Gran Premio di Russia il pilota britannico della Mercedes registra il nuovo record del tracciato di Sochi in 1’31″304 davanti alla Red Bull di Max Verstappen che con un ottimo ultimo giro si piazza secondo a 0″563 mentre è terzo Valtteri Bottas a 0″652. Quarto tempo per Sergio Perez (Racing Point), seguono Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Alexander Albon (Red Bull). Fuori dalla top-10 entrambe le Ferrari con Charles Leclerc undicesimo e Sebastian Vettel quindicesimo, protagonista di un incidente a muro durante la Q2.(ITALPRESS). su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020)(RUSSIA) (ITALPRESS) – Lewisconquista laposition numero 96 in carriera. Al Gran Premio di Russia il pilota britannico della Mercedes registra il nuovodel tracciato diin 1’31″304 davanti alla Red Bull di Max Verstappen che con un ottimo ultimo giro si piazza secondo a 0″563 mentre è terzo Valtteri Bottas a 0″652. Quartoper Sergio Perez (Racing Point), seguono Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Alexander Albon (Red Bull). Fuori dalla top-10 entrambe le Ferrari con Charlesundicesimo e Sebastian Vettel quindicesimo, protagonista di un incidente a muro durante la Q2.(ITALPRESS). su Il ...

Profilo3Marco : RT @repubblica: Motogp, Catalogna: Morbidelli in pole, terzo tempo per Rossi - StraNotizie : Motogp, Catalogna: Morbidelli in pole, terzo tempo per Rossi - nestquotidiano : Pole a tempo di record per Hamilton a Sochi, 11^ Leclerc - CorriereCitta : Pole a tempo di record per Hamilton a Sochi, 11^ Leclerc - SportRepubblica : Motogp, Catalogna: Morbidelli in pole, terzo tempo per Rossi -