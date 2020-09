Maltempo, tromba d'aria nel Livornese: tre feriti. Ischia e Procida isolate, neve su Appennino e Alpi (Di sabato 26 settembre 2020) Maltempo: tromba d'aria a Rosignano (Livorno), ci sono almeno tre le persone portate in ospedale. È quanto si apprende da fonti sanitarie: due sono più gravi, hanno subito... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 settembre 2020)d'a Rosignano (Livorno), ci sono almeno tre le persone portate in ospedale. È quanto si apprende da fonti sanitarie: due sono più gravi, hanno subito...

emergenzavvf : #Maltempo #Salerno, dal mattino oltre 40 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: una tromba d’aria si è abbattuta su… - Agenzia_Ansa : #Maltempo sull'Italia: vento e pioggia. Neve al nord e sul Gran Sasso. Tromba d'aria a Rosignano: due feriti #ANSA - SkyTG24 : Maltempo in Italia, tromba d’aria a Rosignano e scuole chiuse a Napoli - trasparente10 : RT @rtl1025: ?? Prosegue l'ondata di #maltempo sull'Italia. Prima neve in Piemonte, in Valtellina e sui monti della bergamasca. Tromba d'ari… - patriziagatto3 : RT @ManfrediPotenti: #Gravi #danni e alcuni #feriti nella mia #Rosignano. Il #maltempo, con una #tromba d' #aria, ieri sera ha #creato un #… -