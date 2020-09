M5S: Lezzi abbandona il Movimento e Crimi propone alternative (Di sabato 26 settembre 2020) Barbara Lezzi abbandona il M5S: “Voglio prendermi una pausa”. Crimi sul futuro del Movimento: “Nuovi obiettivi da realizzare” Dopo una giornata di assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle, il capo del Movimento, Vito Crimi rende note le sue intenzioni su Facebook. Scissione netta all’interno del Movimento per la scelta di un nuovo capo politico, capace di rappresentare il cambiamento del Movimento. Barbara Lezzi prende le distanze dal Movimento: “Voglio una pausa“. Lezzi si dimette Il caos interno al Movimento viene confermato dall’abbandono della senatrice Barbara Lezzi: “Voglio prendermi una pausa. Non voglio, ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) Barbarail M5S: “Voglio prendermi una pausa”.sul futuro del: “Nuovi obiettivi da realizzare” Dopo una giornata di assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle, il capo del, Vitorende note le sue intenzioni su Facebook. Scissione netta all’interno delper la scelta di un nuovo capo politico, capace di rappresentare il cambiamento del. Barbaraprende le distanze dal: “Voglio una pausa“.si dimette Il caos interno alviene confermato dall’abbandono della senatrice Barbara: “Voglio prendermi una pausa. Non voglio, ...

