"Julia Roberts", ubriaca al pronto soccorso: viene ricoverata in psichiatria (Di sabato 26 settembre 2020) Da Notting Hill a Vigevano. Julia Roberts sarebbe stata portata lo scorso luglio al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per ricevere cure. O meglio, questo è quello che ha voluto far credere una donna tra i 45 e i 50 anni che, completamente ubriaca, ha chiesto supporto medico al personale sanitario del nosocomio, presentandosi come la diva di Hollywood. Al pronto soccorso: Sono Julia Roberts La donna, della quale non si conoscono ancora le generalità, era stata avvistata alla stazione di Mortara, cittadina del Pavese, mentre molestava alcuni passanti sotto l'effetto dell'alcol. La polizia, presente sul posto, aveva cercato di calmarla salvo poi condurla al centro di primo soccorso. Non riuscendola ad identificare, era stata ricoverata come ...

