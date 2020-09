Inter, presentata la lista per la Serie A: ecco l’elenco completo (Di sabato 26 settembre 2020) L’Inter ha consegnato la lista per la Serie A E’ stata presentata nella giornata di ieri la lista Serie A dell’Inter. Da segnalare l’ingresso dei nuovi arrivi, mentre sono ancora presenti quei giocatori con il destino incerto come Andrea Ranocchia. Assenti, e quindi inutilizzabili in campionato, Joao Mario ed Asamaoh. ecco l’elenco completo. lista OVER 22: Handanovic, Padelli, De Vrij, Kolarov, Dalbert, Skriniar, Vecino, Sensi, Young, Vidal, Eriksen, Nainggolan, Brozovic, Sanchez, Lukaku, Lautaro Martinez, Perisic. logo-Serie-a1lista OVER 22 FORMATI IN ITALIA: Ranocchia, D’Ambrosio, Gagliardini, Barella lista ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 settembre 2020) L’ha consegnato laper laA E’ statanella giornata di ieri laA dell’. Da segnalare l’ingresso dei nuovi arrivi, mentre sono ancora presenti quei giocatori con il destino incerto come Andrea Ranocchia. Assenti, e quindi inutilizzabili in campionato, Joao Mario ed Asamaoh.l’elencoOVER 22: Handanovic, Padelli, De Vrij, Kolarov, Dalbert, Skriniar, Vecino, Sensi, Young, Vidal, Eriksen, Nainggolan, Brozovic, Sanchez, Lukaku, Lautaro Martinez, Perisic. logo--a1OVER 22 FORMATI IN ITALIA: Ranocchia, D’Ambrosio, Gagliardini, Barella...

PRONOSTICO INTER FIORENTINA: IL PUNTO DI SANDRO MAZZOLA! Una grande classica del nostro campionato: stasera allo stadio San Siro, alle ore 20.45 e per la seconda giornata della Serie A, avrà inizio l ...

Inter, patto solenne tra Conte e la dirigenza: così si tenterà l’assalto allo scudetto

Ieri pomeriggio Antonio Conte e Beppe Marotta hanno parlato in una conferenza fiume per presentare la nuova stagione e la gara di questa sera contro la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport ha analizzat ...

