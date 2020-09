Hocus Pocus | una reunion benefica delle star in arrivo a Halloween

(Di sabato 26 settembre 2020) Unadisarà al centro di una raccolta fondi che vedrà di nuovo insieme, virtualmente, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Le protagoniste disaranno al centro di unache si svolgerà alla fine di ottobre. Bette Midler organizzerà infatti il suo evento annuale di raccolta fondi in occasione die Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy saranno ledi questa edizione. L'evento che permetterà ai fan di rivedere insieme le streghe disi svolgerà in modo virtuale, a causa della pandemia, e la serata permetterà di rendere omaggio al film cult del 1993. La raccolta fondi si ...

pagan_norse : @pluto_ass Qualcosa in tema sto periodo? Tipo hocus pocus, o di Tim burton - FlamingAriel : @LaurysChan è Hocus Pocus!!! - GiordaEmi : Nightmare Before Christmas, Harry Potter, Hocus Pocus, La sposa cadavere, La famiglia Addams, Monster House e altri… - TreninoBlu : RT @icomei: @MercurioPsi @TreninoBlu @OQuotidianaBlog @iltrenoromalido @battaglia_persa @TplRoma @coluicheveglia @gioalbarosa @Serra_nda @C… - icomei : @MercurioPsi @TreninoBlu @OQuotidianaBlog @iltrenoromalido @battaglia_persa @TplRoma @coluicheveglia @gioalbarosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Hocus Pocus

Movieplayer.it

Una reunion di Hocus Pocus sarà al centro di una raccolta fondi che vedrà di nuovo insieme, virtualmente, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Le protagoniste di Hocus Pocus saranno al c ...Bette Midler Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono in trattativa per tornare nei panni delle sorelle Sanderson in Hocus Pocus 2 Dopo mesi di speculazioni e rumors su cosa il pubblico potrebbe aspet ...