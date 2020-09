GF Vip, Matilde Brandi in lacrime per le figlie: “Non potevo lasciarle” (Di sabato 26 settembre 2020) La showgirl Matilde Brandi, al GF Vip 5, ha ripercorso i momenti difficili della sua vita. E ha poi confessato che vorrebbe vincere Un momento toccante, che sicuramente non ha mancato di aver commosso tutti gli spettatori presenti da casa. Il GF Vip 5 è entrato nel vivo, e ha toccato ancora una volta le corde emozionali anche dei concorrenti presenti in casa. Questa volta, ad essere designata per i ricordi e per ripercorrere le tappe fondamentali della sua vita, è stata Matilde Brandi. La showgirl ha ricordato alcuni dei suoi momenti più dolorosi e si è poi raccontata a tutto tondo, spaziando dalla morte dei suoi genitori al rapporto con il compagno Marco Costantini. La ballerina ha però ricordato anche i momenti positivi della sua vita, come la nascita delle sue due ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) La showgirl, al GF Vip 5, ha ripercorso i momenti difficili della sua vita. E ha poi confessato che vorrebbe vincere Un momento toccante, che sicuramente non ha mancato di aver commosso tutti gli spettatori presenti da casa. Il GF Vip 5 è entrato nel vivo, e ha toccato ancora una volta le corde emozionali anche dei concorrenti presenti in casa. Questa volta, ad essere designata per i ricordi e per ripercorrere le tappe fondamentali della sua vita, è stata. La showgirl ha ricordato alcuni dei suoi momenti più dolorosi e si è poi raccontata a tutto tondo, spaziando dalla morte dei suoi genitori al rapporto con il compagno Marco Costantini. La ballerina ha però ricordato anche i momenti positivi della sua vita, come la nascita delle sue due ...

