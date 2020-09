Fiumicino | alberi caduti e pali pericolanti | notte di interventi per la polizia locale e la protezione civile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 settembre 2020) “È stato soprattutto il vento a creare problemi in città tra ieri pomeriggio e lascorsa, impegnando le nostre pattuglie e lafino alle 3 del mattino”. Lo dichiara la comandante dellaLucia Franchini. “Nonostante l’allerta meteo arancione per la pioggia, non ci sono stati allagamenti particolari – spiega la comandante – mentre siamo dovuti intervenire in diverse strade per”. Palo pericolante messo in sicurezza “Glipiù importanti sono stati in via Salvatore Cammisa, a Isola Sacra dove un palo Telecom alto 10 metri oscillava pericolosamente minacciando le case intorno ...