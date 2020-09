E Tridico si alza la paga

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Zitto zitto, tomo tomo, anche Pasquale, d’estate, quando tutti pensavano al mare, al sole e alle discoteche da chiudere o no, si èto lo stipendio. Anzi, come spiega Repubblica, è stata Nunzia Catalfo, una cinquestelle doc di quelle che tagliano parlamentari e stipendi, a firmare per l’aumento: I Cinquestelle glielo avevano promesso. Da quando Pasquale, “padre” del reddito di cittadinanza, è diventato presidente dell’Inps, non c’è stato giorno che non portasse la sua pena. Dal decreto del capo dello Stato, che il 22 maggio 2019 lo nominò al vertice della Previdenza nazionale, è stato un susseguirsi di guai, inciampi, problemi. Giusto dunque raddoppiargli lo stipendio: in piena estate, nella speranza di passare inosservati. E per di ...