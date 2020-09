Contagi stabili ma meno tamponi. In leggero calo il numero delle vittime (Di sabato 26 settembre 2020) Stabile l’incremento dei Contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, una cinquantina meno di ieri ma con circa tremila tamponi in meno (104.387 contro 107.269).Il numero complessivo dei Contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. In leggero calo anche il numero delle vittime, 17 nelle ultime 24 ore mentre venerdì erano 20. Nessuna regione fa segnare zero casi.Leggi anche... Mascherine all'aperto, dove sono già obbligatorie in Italia Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Stabile l’incremento deiper coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, una cinquantinadi ieri ma con circa tremilain(104.387 contro 107.269).Ilcomplessivo deiati, compresee guariti, sale a 308.104. Inanche il, 17 nelle ultime 24 ore mentre venerdì erano 20. Nessuna regione fa segnare zero casi.Leggi anche... Mascherine all'aperto, dove sono già obbligatorie in Italia

