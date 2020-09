Capito Roberto Burioni? Si ritira dalla tv, ma con la “seconda ondata” torna pure lui: quando Fabio Fazio chiama... (Di sabato 26 settembre 2020) Roberto Burioni ha risposto alla chiamata di Fabio Fazio e quindi ci sarà domani, domenica 27 settembre, in occasione della prima puntata di Che tempo che fa. Il virologo verrà certamente impiegato nel ruolo che ha già avuto nella scorsa stagione, quando Fazio si è avvalso della sua voce per raccontare il coronavirus fin dagli albori cinesi. Poi quando l'epidemia è scoppiata anche in Italia il professor Burioni è diventato un personaggio controverso, a causa della sua sovraesposizione mediatica che ha attirato tante critiche. Molte delle quali ingiuste, dato che il virologo è sempre stato equilibrato, serio e onesto nel parlare di Covid. Sarà per questo che Fazio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020)ha risposto allata die quindi ci sarà domani, domenica 27 settembre, in occasione della prima puntata di Che tempo che fa. Il virologo verrà certamente impiegato nel ruolo che ha già avuto nella scorsa stagione,si è avvalso della sua voce per raccontare il coronavirus fin dagli albori cinesi. Poil'epidemia è scoppiata anche in Italia il professorè diventato un personaggio controverso, a causa della sua sovraesposizione mediatica che ha attirato tante critiche. Molte delle quali ingiuste, dato che il virologo è sempre stato equilibrato, serio e onesto nel parlare di Covid. Sarà per questo che...

