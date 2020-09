Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 20:10 (Di venerdì 25 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio intervento video delle Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla 75a assemblea generale delle Nazioni Unite il prossimo G20 in Italia sia un momento di rinascita collettiva le sue parole la pandemia È un’opportunità per un nuovo inizio ha detto il presidente del consiglio per rientrare a scuola Dopo che si è risultati positivi al covid si dovrà ripetere un tampone a distanza di 24 ore uno dall’altro Intanto sono più di 400 le scuole colpite da almeno un caso di covid es75 sono state chiuse Il dato è del sole24ore esco più colpite sono in Lombardia Emilia Romagna Toscana e Lazio a Roma le scuole coinvolte sono 19 a Bologna 14 a Milano 13 salgono ancora i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio intervento video delle Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla 75a assemblea generale delle Nazioni Unite il prossimo G20 in Italia sia un momento di rinascita collettiva le sue parole la pandemia È un’opportunità per un nuovo inizio ha detto il presidente del consiglio per rientrare a scuola Dopo che si è risultati positivi al covid si dovrà ripetere un tampone a distanza di 24 ore uno dall’altro Intanto sono più di 400 le scuole colpite da almeno un caso di covid es75 sono state chiuse Il dato è del sole24ore esco più colpite sono in Lombardia Emiliagna Toscana e Lazio ale scuole coinvolte sono 19 a Bologna 14 a Milano 13 salgono ancora i ...

