Tutto sulla morte di John Bonham che portò allo scioglimento dei Led Zeppelin

(Di venerdì 25 settembre 2020) Accertata ladiper i Lednon vi erano più dubbi: non si poteva continuare. Bonzo, così lo chiamavano affettuosamente i suoi compagni di avventura, si era spento in una stanza della villa di Jimmy Page a Windsor mentre la band si preparava per la sessione statunitense di concerti con l’intenzione di promuovere l’ultimo disco in studio In Through The Out Door. Da poco, il 27 giugno 1980,era collassato sul palco alla terza canzone e il concerto di Norimberga, al Messenzentrum Halle, fu interrotto. Durante la serata del 24 settembre dello stesso anno i Ledsi erano radunati nella villa di Page per provare il tour che li avrebbe portati in giro per gli Stati Uniti....