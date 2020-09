Sergio Muniz cambia vita con Morena: ecco tutte le novità (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuova casa, nuovo lavoro e soprattutto nuovo amore per Sergio Muniz, che con la fidanzata Morena ha dato una vera e propria svolta alla sua vita. Da qualche tempo la vita di Sergio Muniz non è più la stessa. E il merito è tutto dell’incontro con Morena, l’insegnante professionista di yoga che ha cambiato in … L'articolo Sergio Muniz cambia vita con Morena: ecco tutte le novità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuova casa, nuovo lavoro e soprattutto nuovo amore per, che con la fidanzataha dato una vera e propria svolta alla sua. Da qualche tempo ladinon è più la stessa. E il merito è tutto dell’incontro con, l’insegnante professionista di yoga che hato in … L'articoloconle novità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tuttouomini : Chi è Sergio Muniz età vita privata carriera e Tale e quale - - zazoomblog : Sergio Muniz dopo l’oblio il ritorno in tv (a Tale quale show). Come è diventato il bello del’Isola dei famosi -… - mao59 : 24 settembre auguri a Sergio Muniz #SergioMuniz - Carolinareyrey : RT @RadiocorriereTv: «Al contrario di Luca Ward e Sergio Muniz, sono stata io a chiamare! Per me è già una vittoria, un regalo prezioso. So… - CronacaSocial : Tutti conosciamo Sergio Muniz, concorrente di #TaleQualeShow. Ma chi è stata la sua ex moglie? LEGGI??… -