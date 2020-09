Scontro tra due auto a via del Pomerio | due persone in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente tra dueall’incrocio tra via Vittime di Nassiriya e via del, nei pressi dell’incrocio semaforico che collega il Rione Ferrovia al centro storico. Una vettura guidata da una 44enne è entrata in contatto con un’altraguidata da un vigile urbano 62enne. Entrambi dopo l’impatto sono stati trasportati all’Fatebenefratelli in codice giallo, la donna per dolori alla schiena e l’uomo per problemi ad un fianco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.