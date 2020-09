Sampdoria-Benevento perde un ex: ufficiale il passaggio alla Salernitana (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il portiere dei giallorossi nell’ultimo incrocio tra Sampdoria e Benevento disputato al Ferraris, domani sarebbe andato in panchina con l’altra maglia, ma Vid Belec non ci sarà. Il portiere sloveno è stato infatti ceduto a titolo definitivo dal club blucerchiato alla Salernitana. La notizia è stata ufficializzata nel primo pomeriggio dalla società ligure con un comunicato telegrafico pubblicato sul sito ufficiale. L’esperienza in maglia doriana per Belec non è stata indimenticabile: due presenze nella stagione 2017/2018, nessuna in quella successiva. Lo scorso anno ha militato in prestito all’Apoel Nicosia sfiorando la qualificazione in Champions League (sei presenze nei turni preliminari ed ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il portiere dei giallorossi nell’ultimo incrocio tradisputato al Ferraris, domani sarebbe andato in panchina con l’altra maglia, ma Vid Belec non ci sarà. Il portiere sloveno è stato infatti ceduto a titolo definitivo dal club blucerchiato. La notizia è stata ufficializzata nel primo pomeriggio dsocietà ligure con un comunicato telegrafico pubblicato sul sito. L’esperienza in maglia doriana per Belec non è stata indimenticabile: due presenze nella stagione 2017/2018, nessuna in quella successiva. Lo scorso anno ha militato in prestito all’Apoel Nicosia sfiorando la qualificazione in Champions League (sei presenze nei turni preliminari ed ...

